Bologna Salisburgo 4-1: show al Dall’Ara! Dallinga e Bernardeschi trascinano i felsinei di Italiano

Bologna Salisburgo 4-1: notte magica per gli emiliani che dominano gli austriaci. Odgaard apre, poi l’uno-due micidiale nella ripresa. Orsolini chiude i conti

Il Bologna regala una notte indimenticabile ai suoi tifosi, battendo con un netto e perentorio 4-1 al Dall’Ara il malcapitato Salisburgo. Si è trattato di una gara straordinaria da parte della compagine emiliana, che ha legittimamente dominato la contesa dall’inizio alla fine. L’approccio al match è stato veemente: un avvio impressionante dei felsinei ha generato 20 minuti di assedio totale, con diverse chance clamorose sprecate prima di trovare la via della rete. Il ghiaccio si rompe al 25′, quando Jens Odgaard insacca il gol del vantaggio in favore del Bologna con una secca conclusione di destro che batte gli austriaci.

Tuttavia, il calcio non perdona le distrazioni: il Bologna che si rilassa un attimo viene punito e il Salisburgo ne approfitta. Al 33′ Vertessen insacca l’1-1, freddo nello sfruttando un contropiede innescato dopo un inatteso regalo di Lucumi. Con la gara di nuovo in parità si va al riposo, ma nella ripresa va in scena una sfida a senso unico. Al 51′, Thijs Dallinga riporta avanti il Bologna realizzando un gol da grandissimo centravanti: l’olandese riceve una gran palla da Miranda che premia il suo movimento a tagliare in mezzo all’area, un tocco di prima intenzione che batte Schlager e insacca in fondo alla rete.

L’entusiasmo è incontenibile, il Dall’Ara esulta e appena un minuto dopo si ripete: azione avvolgente, cross stavolta da destra dove Zortea si stacca e mette al centro, trovando lo stacco vincente di Bernardeschi che fa secco il portiere avversario siglando il 3-1 Bologna al 53′. Il Salisburgo è annichilito dall’uno-due terribile. Nel finale il Bologna infierisce e all’86’ cala il sipario con il poker e la firma di Riccardo Orsolini. Al fischio finale finisce 4-1: una vittoria fondamentale con cui il Bologna aggiusta la classifica, salendo a 8 punti, mentre il Salisburgo resta a 3.