Bologna Milan: debutto da titolare in Serie A per Vranckx

Aster Vranckx farà il suo debutto da titolare in Serie A nel match di questo pomeriggio tra Bologna e Milan

Finalmente Aster Vranckx. È arrivata l’ora della prima gara da titolare in Serie A per il centrocampista classe 2002. Stefano Pioli nel suo largo turnover contro il Bologna concederà spazio in mediana al belga.

Arrivato al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Wolfsburg, il giovane è stato sempre apprezzato da tifosi nonostante lo scarso minutaglie concessogli dal tecnico rossonero. Ora toccherà a lui far vedere di cosa è capace. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.