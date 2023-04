Bologna Milan, tutti i precedenti: sfida numero 150

Ecco tutti i precedenti in Serie A tra Milan e Bologna, che domani si sfideranno per la 150esima volta nella storia

I precedenti tra Bologna e Milan in Serie A raggiungono, in questa giornata, cifra tonda: a oggi sono 72 le vittorie rossonere – in 149 occasioni – con 39 pareggi e 38 successi rossoblù a completare il bilancio.

In casa felsinea il Milan non perde da 16 partite, 12 vittorie e 4 pareggi: per il Diavolo è la striscia aperta più lunga dopo quella contro un’altra squadra dell’Emilia Romagna, la SPAL (19 gare).