Bologna Milan, i precedenti – VIDEO

Il Milan, sabato 15 febbraio alle 15:00, affronterà il Bologna al Dall’Ara: vediamo insieme i precedenti tra le due squadre

Il Bologna vive in piena euforia dopo il successo per 2-0 a Bergamo Thiago Motta è l’uomo del momento. La società sembrerebbe intenzionata a blindarlo con un contratto fino al 2025.Il Milan ha un solo punto di vantaggio sull’Inter, quinta in classifica.L’ultimo 0-0 in casa con l’Empoli ha complicato il cammino dei rossoneri, che arrivano a questa gara dopo le fatiche di Champions contro il Napoli



Totale gare: 74 Vittorie Bologna: 25 Pareggi: 21 Vittorie Milan: 28