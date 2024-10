Bologna Milan, chi al posto di Reijnders? Fonseca pensa a questa mossa

Bologna Milan, chi al posto di Reijnders? Mister Fonseca pensa a questa soluzione. Le ultimissime sul mondo rossonero

Tra due giorni il Milan tornerà in campo per il match valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Sulla strada dei rossoneri ci sarà il Bologna, attualmente fermo a una vittoria stagionale.

Per questa delicatissima sfida non ci sarà Reijnders, espulso nell’ultimo match contro l’Udinese. Per sostituire l’olandese Fonseca pensa a Loftus-Cheek abbassato al fianco di Fofana e Pulisic nella zona centrale della trequarti.