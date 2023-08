Bologna Milan: quella curiosità di Theo Hernandez datata 2019. Ecco la presentazione del match del Dall’Ara – VIDEO

Prende il via il format 10in10 di Calcionews24, che vi accompagnerà in questa Serie A 2023/24 raccontando una curiosità per ognuna delle partite di giornata, ed ogni curiosità associata ad una fotografia.

BOLOGNA-MILAN – A proposito di 3-2 fuori casa, anche Bologna-Milan dell’8 dicembre 2019 è finito così. Ed anche in quel caso ci fu una doppietta, ma per così dire “spaiata”. Perché Theo Hernandez segnò prima nella porta rossoblu a Skorupski, poi nella propria difesa da Donnarumma. Vi vengono in mente altri capaci di fare una cosa simile? Noi vi salutiamo proponendovene uno: Mario Mandzukic nella finale del Mondiale 2018 Francia-Croazia: autogol in apertura, gol in chiusura, 4-2 risultato finale. E pure lui ha giocato nel Milan…