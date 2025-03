Bologna Milan, Agresti vede una somiglianza tra i rossoneri e la Juventus. E la società… Segui le ultimissime sul club rossonero

Le dichiarazioni di Stefano Agresti a Radio Radio dopo Bologna Milan.

PAROLE – “Ieri la società non si è fatta vedere, sono segnali negativi: critichiamo molto gli allenatori, che sono scelti dalle società comunque, però alla fine l’anima di un club è la società con le sue scelte tecniche. Il Milan sembra un po’ la Juve, la differenza è che una è andata avanti in Coppa Italia e l’altra in campionato. Si tratta di due club che hanno investito moltissimo sul mercato: non mi sarei aspettato di trovarle in queste condizioni tutte e due a questo punto, senza togliere nulla a chi sta davanti o appaiate a loro“.