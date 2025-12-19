Bologna Inter, i felsinei eliminano la squadra di Chivu ai rigori e volano in finale di Supercoppa Italiana

Bologna Inter, decisivi i tiri dal dischetto: quello di Immobile manda i felsinei a giocare la finalissima contro il Napoli di Conte

Il Bologna compie l’impresa a Riad: batte l’Inter ai calci di rigore e vola in finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli!

La sfida si apre in salita per i rossoblù, trafitti dopo soli due minuti da una volée di Marcus Thuram su cross di Bastoni. La squadra di Italiano non barcolla e al 35’ trova il pareggio con un rigore glaciale di Orsolini, concesso per fallo di mano di Bisseck. Nonostante l’uscita forzata di Bernardeschi per un infortunio alla spalla, il Bologna regge l’urto nerazzurro grazie a un super Ravaglia.

Dopo un secondo tempo bloccato sull’1-1, si decide tutto dal dischetto in una lotteria ricca di errori (sbagliano Bastoni, Barella e Bonny). Il timbro finale è di Ciro Immobile, che trasforma il rigore decisivo e regala al Bologna una storica finale.