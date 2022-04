Bologna Inter: neroazzurri irritati, il motivo

Dopo Bologna Inter, il club nerazzurro che ha manifestato un sentimento di forte irritazione per il poco tempo effettivo

Dopo Bologna Inter, il club nerazzurro che ha manifestato un sentimento di forte irritazione per il poco tempo effettivo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella seconda frazione sono stati giocati effettivamente 20 minuti e 34 secondi, per un calcio spezzettato che non ha favorito i nerazzurri, obbligati a vincere per tornare sopra al Milan in classifica.