Bologna Inter non attira, perde il confronto: l’Al-Awwal Park sceglie Napoli Milan. Il divario è ampio

Bologna Inter un flop sotto il punto di vista degli spettatori, i tifosi Arabi hanno fatto la loro scelta, Napoli Milan vince il confronto

Il sipario sulla Supercoppa Italiana 2025/2026 si apre sotto il segno del grande entusiasmo popolare, ma con un netto contrasto tra le due semifinali in programma. Il fascino delle grandi sfide internazionali continua a premiare il Milan, confermando come il richiamo globale del club meneghino sia un fattore determinante per il successo mediatico e commerciale dei tornei all’estero.

Napoli-Milan: cornice da record all’Al-Awwal Park

Per la sfida di questa sera tra i campioni d’Italia e il Diavolo, l’atmosfera a Riyad è già elettrica. L’Al-Awwal Park, gioiello architettonico che ospita le partite interne dell’Al-Nassr, si prepara a indossare l’abito delle grandi occasioni: è previsto infatti il tutto esaurito, con una marea di 26.000 spettatori pronta a riempire ogni ordine di posto.

Gran parte dell’interesse è catalizzato dal confronto tra le stelle in campo, su tutte Rafael Leão, l’ala portoghese dalla progressione devastante e dal dribbling fulminante, capace di infiammare le platee di tutto il mondo. La guida tecnica dei rossoneri è affidata a Massimiliano Allegri, allenatore livornese che ha costruito la sua carriera su una solida fase difensiva e sulla capacità di vincere i trofei nei momenti decisivi. L’appeal della squadra meneghina in terra saudita si conferma dunque ai massimi storici, garantendo alla Lega Serie A il primo grande successo di pubblico di questa edizione.

Il confronto impietoso con la seconda semifinale

Se per la sfida dei lombardi la caccia al biglietto è terminata da tempo, lo stesso non si può dire per il match in programma domani sera tra Bologna e Inter. Nonostante la presenza dei nerazzurri guidati da Cristian Chivu — tecnico piacentino specialista delle coppe e maestro del 3-5-2 dinamico — il botteghino sta facendo registrare numeri decisamente più freddi.

Il confronto numerico è, a tratti, impietoso: a poche ore dal calcio d’inizio della seconda semifinale, risultano ancora disponibili circa 8.000 tagliandi. Una differenza di entusiasmo che riflette probabilmente il diverso peso specifico dei brand a livello internazionale, con i rossoneri che si confermano la vera “locomotiva” dell’evento in Arabia Saudita.