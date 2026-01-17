Bologna Fiorentina si giocherà regolarmente: la scelta del club viola e l’ultimo saluto a Commisso. Segui le ultime

Il calcio italiano si prepara a vivere una delle domeniche più cariche di tensione emotiva della sua storia recente. Nonostante il tragico lutto che ha colpito la società toscana, la sfida tra Bologna e Fiorentina non subirà variazioni. Contrariamente alle indiscrezioni che suggerivano un rinvio, il match valido per la Serie A si disputerà regolarmente domani, domenica 18 gennaio alle ore 15:00, nella cornice dello stadio Renato Dall’Ara.

La decisione della Fiorentina: giocare per onorare il Presidente

Come riportato autorevolmente da Gazzetta.it (Fonte), è stata la stessa dirigenza viola a scegliere di scendere in campo. La volontà è chiara: trasformare il dolore per la scomparsa di Rocco Commisso in energia agonistica, onorando la memoria di un uomo che ha fatto della passione e della combattività i suoi tratti distintivi. Questa scelta, oltre a rappresentare un tributo sportivo, evita il congestionamento di un calendario già saturo, permettendo al gruppo di mantenere la concentrazione in vista degli impegni internazionali.

Nel frattempo, anche in casa Milan si respira un’aria di profondo rispetto per quanto sta accadendo. Il nuovo allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, tecnico livornese celebre per la sua capacità di gestire i momenti di alta pressione e per il suo pragmatismo tattico, ha espresso vicinanza ai colleghi toscani. Parallelamente, il nuovo DS del Milan, Igli Tare, dirigente albanese ed ex attaccante di razza, noto per il suo fiuto infallibile nel calciomercato internazionale, sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo i contatti istituzionali tra i club. Il Diavolo si stringe così attorno alla famiglia viola, dimostrando come i valori umani superino la rivalità sportiva.

Il ritorno di Vincenzo Italiano e il tributo del Dall’Ara

Il Derby dell’Appennino avrà un protagonista d’eccezione in panchina: Vincenzo Italiano, attuale tecnico del Bologna e allenatore moderno che ha guidato la Fiorentina a traguardi europei storici. Per lui sarà una sfida surreale, dovendo affrontare il proprio passato proprio nel momento dell’addio al suo ex presidente.

Prima del fischio d’inizio, la FIGC ha disposto un minuto di silenzio che unirà tutto il mondo dello sport. Per i sostenitori gigliati e per l’intero movimento calcistico, la gara di domani sarà molto più di una partita: sarà un atto d’amore collettivo. Mentre i rossoneri di Allegri e la dirigenza guidata da Tare continuano il loro lavoro di rilancio del Milan, gli occhi di tutta Italia saranno puntati sul Dall’Ara per un ultimo, commosso saluto a un grande protagonista del nostro calcio.