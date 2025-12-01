Bologna Cremonese, si ferma la squadra di Italiano: niente aggancio al secondo posto. Segui le ultimissime

Il posticipo del lunedì sera di Serie A ha regalato un risultato clamoroso e inaspettato: la Cremonese ha espugnato il campo del Bologna con un netto 3-1, conquistando tre punti fondamentali nella sua ardua lotta per la salvezza. La sconfitta, invece, rappresenta un duro colpo per il Bologna di Vincenzo Italiano, l’allenatore italo-tedesco noto per il suo gioco propositivo, che aveva l’opportunità di accorciare sulla vetta e di restare agganciato al treno scudetto che vede in prima linea il Milan di Massimiliano Allegri.

Un Uno-Due Letale nel Primo Tempo

La partita ha preso una piega sorprendente già nel primo tempo, con i grigiorossi capaci di mettere a segno un micidiale uno-due nel giro di quattro minuti, lasciando storditi i padroni di casa.

Al 31° minuto , è stato Payero a sbloccare il risultato.

Al 35° minuto, è arrivato il raddoppio firmato da Vardy, l'esperto attaccante inglese.

Sembrava un vantaggio incolmabile, ma il Bologna è riuscito ad accorciare le distanze proprio in chiusura di frazione grazie a un calcio di rigore trasformato da Riccardo Orsolini, l’esterno offensivo con un ottimo mancino. L’1-2 ha riacceso le speranze dei rossoblù.

Vardy Chiude i Conti e Manda in Crisi Italiano

L’inizio della ripresa, tuttavia, non ha portato la rimonta sperata dai tifosi felsinei. Anzi, la Cremonese ha trovato subito la rete della definitiva sicurezza. Al 50° minuto, è stato ancora Vardy a ergersi a protagonista, segnando la sua doppietta personale e fissando il risultato finale sull’1-3.

Questa sconfitta interna è un campanello d’allarme per il Bologna e per le sue ambizioni di alta classifica, rappresentando un freno inatteso alla rincorsa alle capoliste, tra cui spicca il Milan. I rossoneri, guidati in panchina da Allegri e sul mercato dal nuovo DS Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio, tirano un sospiro di sollievo vedendo una diretta concorrente perdere terreno in maniera così netta. La Cremonese, d’altro canto, ottiene una vittoria che, seppur sorprendente, è merito della sua grande determinazione.