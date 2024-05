Boloca Milan, Moncada tenta il colpo CHE NON TI ASPETTI: primi contatti nel solco di Bennacer

Boloca-Milan, il centrocampista del Sassuolo è l’ultima idea per la mediana rossonera: primi contatti coi neroverdi

Come riportato da Nicolò Schira, il calciomercato Milan avrebbe avviato i primi contatti con il Sassuolo per Boloca, centrocampista messosi in mostra nell’ultimo campionato di Serie A.

I rossoneri vorrebbero ripetere l’operazione Bennacer dell’estate 2019 ma devono fare attenzione alla concorrenza di altre due squadre di Serie A, ovvero la Fiorentina e la Lazio. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se l’affare potrà effettivamente decollare.