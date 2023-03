Vieri: «Ecco chi passerà i quarti di finale di Champions tra Milan e Napoli». Le parole dell’ex calciatore

Bobo Vieri ha parlato ai microfoni della Bobo TV del passaggio del turno di Champions League tra Milan e Napoli:

«Le partite fra Milan e Napoli saranno tattiche, un po’ noiose secondo me. Si conoscono, era meglio trovare una squadra straniera. Per la qualificazione in semifinale scelgo il Milan»