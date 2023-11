Boateng ricorda il gol al Barcellona: «Mi emoziona ancora»

L’ex centrocampista del Milan Boateng ha parlato a Tv Play ha ricordato tra le varie il suo gol al Barcellona con la maglia rossonera

«Fu un gol incredibile, una giocata che non realizzi o progetti, la fai e basta, al momento, improvvisando e tentando la cosa più difficile. Fui bravo a portarmi avanti la palla con il tacco, poi il tiro non era un granchè, ma feci gol sul palo di Valdès. Ancora oggi lo guardo e mi chiedo come ho fatto»