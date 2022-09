BMW Milan: consegnate le nuove auto per la stagione 2022-23

Ieri pomeriggio il Centro Sportivo di Milanello ha ospitato uno speciale evento tra AC Milan e BMW Italia, Automotive Partner dei rossoneri

eri pomeriggio il Centro Sportivo di Milanello ha ospitato uno speciale evento tra AC Milan e BMW Italia, Automotive Partner dei rossoneri. Una flotta di 25 differenti vetture marchiate BMW Italia è stata schierata a bordo del campo, pronte per essere consegnate ai calciatori.

A dare simbolicamente le auto al capitano Davide Calabria e a tutta la squadra di Stefano Pioli è stato Massimiliano Di Silvestre, amministratore delegato di BMW Italia, orgoglioso di essere a fianco del Milan da due anni:

«Noi diciamo sempre che il BMW Group è diverso dagli altri perché abbiamo un obiettivo molto ambizioso: esistiamo per muovere il corpo, il cuore e la mente. E oggi siamo qui insieme a voi perché da due anni condividiamo questa ambizione. Noi attraverso i nostri straordinari prodotti, come la nuova BMW XM che oggi vedete in esclusiva e che incarna la nostra visione della mobilità del futuro e voi attraverso le emozioni che il gioco del calcio sa esprimere al massimo livello. Ma – ha poi concluso – c’è anche molto di più. Crediamo negli stessi valori. Apprezzare il “fare fatica”, avere una disciplina rigorosa, soffrire, allenarsi assieme per raggiungere un obiettivo; rispettare gli impegni presi, le regole, i compagni, gli avversari. E soprattutto farlo con passione. Mettendo in discussione sé stessi, cercando sempre di ottenere il massimo, avendo il gusto di migliorarsi, di sognare traguardi più sfidanti e poi di raggiungerli»

Tra le varie auto anche la nuova BMW XM, grande protagonista dell’evento nonché ultima perla automobilistica prodotta e presentata dalla casa tedesca. A fianco, anche le auto scelte dai giocatori tra le quali le prestigiose BMW X5, BMW X6 e BMW iX.