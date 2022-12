Blind elogia Dest: «È un fenomeno»

Blind intervenuto in conferenza stampa in occasionde di Olanda Usa ai Mondiali ha parlato così di Dest, ora al Milan

«È entrato in prima squadra molto rapidamente, si è visto subito come fosse abile e pieno di talento. E’ cresciuto rapidamente e dopo aver ottenuto un posto in squadra si è trasferito al Barcellona dove è migliorato ancor di più. E’ un giocatore eccellente con grandi qualità. Un fenomeno»