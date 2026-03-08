Bilancio Milan, si fanno i conti: previste perdite, ma è garantita la sostenibilità!

Bilancio Milan, la Gazzetta dello Sport ha fatto una lunga analisi sulla situazione finanziaria rossonera: previste perdite, ma c’è sostenibilità

Marco Iaria, giornalista, ha offerto un’analisi approfondita sulla situazione economica del Milan attraverso le pagine de La Gazzetta dello Sport. Secondo quanto riportato, la squadra non si è qualificata per le coppe europee in questa stagione e, al momento, si prevede una perdita economica intorno ai 30 milioni di euro. Tuttavia, Iaria sottolinea che i possibili riscatti di giocatori ceduti in prestito, come Chukwueze, Colombo e Terracciano, potrebbero ridurre questa cifra, migliorando il bilancio.

Nonostante la perdita, l’analisi dei conti per la stagione 2025-26 evidenzia un quadro positivo sotto altri aspetti. Il giornalista ritiene che il Milan abbia ormai raggiunto una sostenibilità economica, sostenuta dalla visione di RedBird. Questo modello gestionale, che ha permesso al club di far fronte a difficoltà economiche in maniera meno drammatica rispetto ad altre big, si fonda su una solida pianificazione a medio-lungo termine, che include anche il progetto del nuovo stadio, sviluppato insieme all’Inter.

Per il Milan, l’assenza dei premi UEFA ha avuto un impatto pesante. Iaria fa un parallelo con la situazione della Juventus nel 2023-24, quando il club bianconero ha registrato un deficit di 199 milioni di euro. In questo scenario, il Milan ha saputo affrontare la situazione in modo più gestibile grazie alla sua gestione virtuosa, un modello che coniuga competitività e disciplina di bilancio.

Nel bilancio del 2025-26, i ricavi sono destinati a calare rispetto ai 411 milioni dell’anno precedente, con una perdita di 71 milioni legati ai premi Champions League e Supercoppa, e altri 12 milioni derivanti dalla minore entrata dalla biglietteria. Tuttavia, la buona notizia arriva dal consolidamento dell’area commerciale, con un incremento di circa 20 milioni nelle plusvalenze da player trading. Tra le operazioni più significative, figurano le cessioni di Theo Hernandez, Thiaw, Pobega, Okafor e Jimenez, che hanno portato il club a superare i 100 milioni di ricavi in questo settore.

