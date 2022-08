Biglietti Sassuolo Milan: info e dettagli utili per l’acquisto

Il Sassuolo Calcio ha diramato le informazioni utili per l’acquisto dei biglietti in vista della partita con il Milan che si giocherà il 30 agosto al Mapei Stadium di Reggio Emilia. In merito alla gara Sassuolo-Milan, 4ª giornata di Serie A TIM, in programma martedì 30 Agosto alle ore 20.45 presso il Mapei Stadium, il Sassuolo Calcio comunica che la prevendita dei biglietti partirà martedì 23 Agosto alle ore15 con una prelazione riservata agli abbonati fino al 25 Agosto. La vendita libera inizierà alle ore 15 di giovedì 25 Agosto. Prosegue inoltre la Campagna Abbonamenti! Si comunica che ultimati i lavori relativi alla copertura della Tribuna Est in occasione di Sassuolo-Milan verrà ripristinata la normale capienza e i relativi posti riservati agli abbonati. Ecco di seguito tutte le informazioni relative alla prevendita.

MODALITÀ D’ACQUISTO DEI BIGLIETTI

I tagliandi potranno essere acquistati secondo le seguenti modalità:

online su ticket.sassuolocalcio.it

presso lo Store Ufficiale del Sassuolo Calcio (esclusa la vendita del Settore Ospiti) durante i seguenti orari di apertura: dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 (chiuso la domenica, il lunedì mattina e il giovedì pomeriggio)

presso i punti vendita Vivaticket (clicca qui per cercare il punto vendita più vicino a te)

Il giorno della partita la biglietteria del Mapei Stadium sarà aperta dalle ore 17.00

La vendita dei biglietti nel Settore Ospiti (Tribuna Nord) si concluderà alle ore 19 di venerdì Agosto: infatti il giorno della gara non è possibile acquistare tagliandi nel Settore Ospiti (Tribuna Nord).

Per acquistare un tagliando e per entrare allo stadio, sarà necessario esibire un documento valido di riconoscimento.

In Tribuna Sud potranno acquistare i biglietti esclusivamente i possessori della Sassuolo Card.

VOUCHER

Il voucher emesso a seguito del rimborso per gli abbonamenti 2019/20 sarà utilizzabile tramite l’acquisto presso i botteghini della biglietteria o tramite l’acquisto ONLINE.

Per acquistare i biglietti online è necessario accedere/registrarsi all’Area riservata del sito ufficiale neroverde (cliccare qui per collegarsi) quindi cliccare sulla scheda “Acquisto biglietti”

PREZZI

I prezzi sono esclusi del costo di prevendita che verrà applicato dal rivenditore al momento dell’acquisto.

I bambini nati dopo il 2018 (compreso) possono entrare allo stadio gratuitamente senza assegnazione di posto, purché siano accompagnati da uno spettatore adulto.

In Tribuna Sud potranno acquistare i biglietti esclusivamente i possessori della Sassuolo Card

CAMBIO NOMINATIVO

Il cambio nominativo di un titolo di accesso si può fare esclusivamente online: clicca qui per effettuare la procedura.

Non è ammesso il cambio nominativo per biglietti acquistati in Tribuna Nord (Settore Ospiti) e biglietti e abbonamenti in Tribuna Sud. Non è possibile effettuare il cambio nominativo neanche per le tariffe Family o militari/invalidi.

REGOLAMENTO STADIO

Si avvisa che nel Regolamento d’uso del Mapei Stadium è stato inserito il divieto di fumo in tutte le aree dell’impianto.

Si invitano tutti gli spettatori ad arrivare con largo e adeguato anticipo per facilitare l’accesso all’impianto ed evitare ritardi all’ingresso, collaborando, successivamente, al momento dell’uscita per agevolare un regolare deflusso. I cancelli del Mapei Stadium apriranno indicativamente un’ora e mezza prima dell’inizio della gara.

STRISCIONI

Per poter esporre uno striscione al Mapei Stadium è necessario compilare il modulo scaricabile cliccando qui e inoltrarlo via e-mail a [email protected].