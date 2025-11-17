News
Biglietti Milan Verona, al via la vendita per la sfida a San Siro: ecco prezzi e dettagli
Il Milan è pronto a ospitare l’Hellas Verona per l’ultimo incontro casalingo del 2025. La partita, valida per il campionato, è in programma domenica 28 dicembre alle ore 12:30 allo stadio San Siro.
Si tratterà del confronto numero 81 tra le due squadre. Le statistiche storiche pendono a favore dei rossoneri, che vantano 38 vittorie contro i 14 successi dei gialloblù, con 28 pareggi a completare il bilancio. I biglietti per la partita sono già disponibili e la vendita è stata strutturata in diverse fasi progressive per agevolare i tifosi più fedeli:
Biglietti Milan Verona, prezzi base e tariffe
Fase Abbonati (18-20 novembre): Dalle ore 15:00 di martedì 18 novembre, gli abbonati alla stagione 25/26 possono acquistare fino a 4 biglietti a un listino prezzi dedicato. Fase Milan Club (19-20 novembre): Dalle ore 15:00 di mercoledì 19 novembre, gli affiliati Milan Club possono acquistare, tramite il loro codice, fino a 4 biglietti (tutti intestati a soci del Club), beneficiando anch’essi di un listino dedicato. Vendita Libera (dal 21 novembre): A partire dalle ore 15:00 di venerdì 21 novembre, la vendita sarà aperta a tutti i tifosi fino ad esaurimento delle disponibilità.
I tagliandi possono essere acquistati online su
booking.acmilan.com, presso il Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket. I prezzi base partono da 14€, con tariffe agevolate in settori dedicati per gli Under 16 e gli Over 60 già a partire dalla Fase Abbonati.