Biglietti Milan Roma Femminile: info e dettagli per l’acquisto

Manca poco per l’inizio della Serie A Femminile. Il Milan ha comunicato i dettagli utili per l’acquisto dei biglietti del match con la Roma

Finalmente si riparte: la Serie A Femminile eBay 2023/24 è ai blocchi di partenza. Le nostre rossonere inizieranno il campionato domenica 17 settembre alle 15.00 al PUMA House of Football contro la Roma, vincitrice dello Scudetto nella stagione scorsa. Subito un big match, quindi, per dare il via a questa nuova stagione. Dopo un’estate interessante, con ottime prestazioni sparse tra la Women’s Cup e la Amos Cup, c’è molta attesa per questo debutto della rossonere di Mister Ganz.

È aperta la vendita dei biglietti di Milan-Roma al prezzo di 10€, gli Under 12 possono usufruire dell’ingresso ridotto a 5€. I tagliandi sono disponibili sul circuito Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l’opzione “Trova rivenditore”, è possibile filtrare per regione e provincia così da trovare i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Centro Sportivo.

MILAN-ROMA

DOMENICA 17 SETTEMBRE ORE 15.00

PUMA HOUSE OF FOOTBALL – CENTRO SPORTIVO P. VISMARA

BIGLIETTI: 10€ – CLICCA QUI