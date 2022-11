L’8 gennaio il Milan affronterà la Roma. Il club sul sito ufficiale ha comunicato le info e i dettagli per l’acquisto dei biglietti

Dopo la lunga pausa invernale coincisa con i Mondiali in Qatar, i rossoneri tornano a San Siro domenica 8 gennaio per la sfida contro la Roma con inizio programmato alle 20:45. Si tratta del 175esimo incontro in Serie A tra le due squadre, con il bilancio favorevole ai rossoneri che guidano il confronto con 77 vittorie, 44 pareggi e 45 sconfitte. L’ultimo incontro tra le due squadre risale al 6 gennaio 2022 quando, a San Siro, il Milan vinse per 3-1 grazie alle reti di Giroud, Messias e Leão.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Roma sono disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Fase Abbonati: Dalle ore 12.00 di mercoledì 30 novembre fino alle ore 23.59 di giovedì 1 dicembre ogni abbonato potrà acquistare 1 biglietto aggiuntivo ad un prezzo dedicato nei settori disponibili.

Vendita libera: dal 2 dicembre alle 12.00 e fino ad esaurimento posti.

PREZZI

Il costo dei biglietti per questo match parte da 23€ nella fase abbonati e da 29€ nella fase di vendita libera.

CLUB 1899

Club 1899 è l’esperienza VIP che stavi aspettando per vivere momenti indimenticabili attraverso i colori rossoneri nelle location più esclusive del Club. Anche per Milan-Roma è attiva la vendita dei prodotti Club 1899, acquistabili solo su singletickets.acmilan.com contestualmente all’inizio delle vendite.