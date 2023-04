Questa sera il Milan affronterà il Napoli in Champions League. Per il match a San Siro è previsto il sold out

Questa sera il Milan affronterà il Napoli in Champions League. Per il match a San Siro è previsto il sold out ma non sarà record d’incassi:

come riporato da Calciomercato.com il contributo del botteghino supererà comunque gli 8 milioni, secondo incasso più alto di sempre proprio dopo l’andata degli ottavi