Biglietti Milan Lazio: info utili e dettagli per acquistare i tagliandi

Il Milan ha aperto la vendita ai biglietti per la sfida tra i rossoneri e la Lazio valevole per la terza giornata del campionato di Serie A

Il Milan ha aperto la vendita dei biglietti per la sfida di campionato contro la Lazio. La gara, valevole per la terza giornata di Serie A, è in programma nel fine settimana dell’11-12 settembre. Data precisa e orario verranno comunicate in seguito. Ecco il comunicato ufficiale della società rossonera.

«I biglietti per la seconda in casa contro la Lazio, saranno messi in vendita online su acmilan.com e singletickets.acmilan.com, insieme al Ticket Office di Casa Milan a partire da mercoledì 1 settembre, in tre finestre di vendita separate, con un prezzo di partenza di 19€.

FASI DI VENDITA

Fase 1: Vendita riservata agli abbonati alla stagione 2019/20

La finestra di vendita aprirà alle 12:00 dell’1 settembre e rimarrà aperta per 36 ore

Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di 4 biglietti, esclusivamente per altri abbonati alla stagione 2019/20 (giusto)

I biglietti non sono trasferibili

Fase 2: Vendita riservata ai possessori della carta Cuore Rossonero

La finestra di vendita aprirà alle 10.00 del 3 settembre e rimarrà aperta fino alle 23.59 del giorno stesso

Ogni possessore della carta Cuore Rossonero potrà acquistare un massimo di 4 biglietti, esclusivamente per altri possessori della carta Cuore Rossonero

I biglietti non sono trasferibili

Fase 3: Vendita libera