Biglietti Milan Fiorentina: info e dettagli per l’acquisto

Il 25 novembre il Milan scenderà in campo contro la Fiorentina. Il club ha fatto sapere le informazioni utili per l’acquisto dei biglietti

Sabato 25 novembre, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, il Milan tornerà in campo e lo farà a San Siro davanti al proprio caloroso pubblico. Di fronte la Fiorentina in quello che sarà l’anticipo serale delle 20.45, valevole per la 13ª giornata di Serie A. 180esimo precedente tra Milan e Fiorentina, rossoneri avanti con 79 vittorie contro le 52 viola (48 pareggi a completare il quadro).

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Fiorentina sono disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Fase abbonati : dalle ore 12.00 di venerdì 27 ottobre alle 23.59 di domenica 29 ottobre, ciascun abbonato potrà acquistare un biglietto aggiuntivo nei settori disponibili.

: dalle ore 12.00 di venerdì 27 ottobre alle 23.59 di domenica 29 ottobre, ciascun abbonato potrà acquistare un biglietto aggiuntivo nei settori disponibili. Vendita libera: a partire dalle ore 12.00 di lunedì 30 ottobre e fino a esaurimento posti.

PROMOZIONI

A partire dalla fase di vendita libera, gli Under 16 – se accompagnati da un adulto che contestualmente acquista un biglietto a prezzo pieno – potranno usufruire della tariffa speciale da 19€ in determinati settori, mentre per gli Over 60 ci saranno prezzi scontati a partire da 24€ in alcune zone dello stadio.

CLUB 1899 ONLINE

Inoltre, sono acquistabili – sempre su singletickets.acmilan.com alla sezione “Club 1899” – i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2023/24.