Biglietti Juve Milan: parte oggi la vendita dei tagliandi. I dettagli

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha dato il via alla vendita dei biglietti per il match tra Juve e Milan. Ecco tutte le informazioni utili per acquistarli.

«Subito un big match pieno di fascino all’Allianz Stadium in questo inizio di campionato! Domenica 19 settembre, alle 20:45, va in scena Juventus-Milan. Una sfida imperdibile, da vivere accanto alla squadra per sostenerla e per respirare appieno l’atmosfera unica della nostra casa che quest’anno festeggia 10 anni. Da lunedì 6 settembre sono aperte le vendite dei biglietti, acquistabili solo ed esclusivamente online sull’Official Ticket Shop.

Si parte, come sempre, con le vendite riservate ai Member. Di seguito la calendarizzazione delle vendite:

Lunedì 6 settembre alle 14.00 : inizio vendita riservata J1897 member;

: inizio vendita riservata J1897 member; Martedì 7 settembre a partire dalle 14.00 : vendita riservata anche per i possessori di una B&W membership

: vendita riservata anche per i possessori di una B&W membership Mercoledì 8 settembre dalle 14.00 : vendita riservata agli abbonati alla stagione 19.20 (utilizzando il voucher covid maturato)

: vendita riservata agli abbonati alla stagione 19.20 (utilizzando il voucher covid maturato) Vendita libera: in caso di disponibilità data e ora dell’inizio della vendita libera saranno comunicate in seguito.