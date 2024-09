Biglietti Inter Milan, oggi è partita LA VENDITA: prezzi e TUTTE LE INFO. Le ultimissime sul mondo rossonero

Il comunicato ufficiale del Milan riguardo la vendita dei Biglietti per il derby contro l’Inter. Da oggi sarà possibile acquistare il biglietto per il match

AC Milan comunica che i biglietti per il Settore Ospiti relativi a Inter-Milan, gara valevole per la 5ª giornata di Serie A (data e orario sono in attesa di ufficialità), saranno in vendita al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sul sito booking.acmilan.com a partire da giovedì 5 settembre secondo le seguenti modalità:

Fase Abbonati : dalle 12.00 di giovedì 5 settembre alle 23.59 di martedì 10 settembre, la vendita sarà riservata agli abbonati 2024/25.

: dalle 12.00 di giovedì 5 settembre alle 23.59 di martedì 10 settembre, la vendita sarà riservata agli abbonati 2024/25. Vendita libera (necessaria CRN Card): gli eventuali biglietti rimasti saranno messi in vendita dalle 12.00 di mercoledì 11 settembre e fino a esaurimento.

PREZZO E CRN CARD

Il costo dei tagliandi per Inter-Milan è di 49€ cadauno; per poter acquistare il biglietto è necessario essere intestatari di una CRN Card in corso di validità.