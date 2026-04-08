Biglia torna sulla sua esperienza rossonera: «Ecco perché andai via dal Milan. Col senno di poi…»

Biglia, intervistato dal quotidiano Clarin, ha parlato così della sua esperienza con la maglia del Milan: ecco le sue parole

Dopo una vita trascorsa a dettare i ritmi in mezzo al campo, Lucas Biglia è pronto per una nuova avventura. Attualmente assistente all’Anderlecht, l’argentino ha parlato a cuore aperto al quotidiano Clarín dei suoi trascorsi in Italia e del desiderio di iniziare una carriera da allenatore principale. Ecco, di seguito, le sue parole.

Biglia, l’errore su Lazio e Milan

«Sono entusiasta, continuo a formarmi. A settembre inizierò il corso Uefa Pro, ma già adesso potrei allenare un po’ ovunque tranne che in Serie A. Vedo molte cose che avrei voluto fare, ma non ho potuto. Ho commesso errori e preso decisioni che avrebbero potuto cambiare la mia carriera. Alla Lazio e al Milan sono andato via perché sentivo di non essere apprezzato. Col senno di poi, posso dire che mi sbagliavo».