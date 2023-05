Biasin: «Inter in corsa in tutte le competizioni grazie ad Inzaghi». Le parole del giornalista sul merito del tecnico nerazzurro

Fabrizio Biasin ha parlato ai microfoni di Tutti Convocati dopo la vittoria dell’Inter sul Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Grande merito di Inzaghi arrivare con una squadra vecchia anagraficamente come l’Inter ancora in corsa in tutte le competizioni a maggio e in questo stato psicofisico»