Biasin dubbioso: «Ha senso cambiare Pioli? La priorità del Milan ora mi sembra un’altra». Le sue parole su Tuttomercatoweb

Intervenuto su Tuttomercatoweb, Fabrizio Biasin ha parlato così del futuro del Milan e di Stefano Pioli. Le sue parole.

BIASIN – «È bene ricordare che mister Pioli sta facendo davvero un bel lavoro. Cioè, più di una volta anche quest’anno si è trovato nelle condizioni di essere massacrato dalla critica, ma ne è venuto fuori alla grande e non solo con i risultati. Il Milan si è messo a giocare un ottimo calcio, pensare di cambiare il tecnico avrebbe senso solo in caso di “sostituto più bravo”. C’è? Sicuri? Il cambiamento può aver senso solo in caso di reciproca e fisiologica “stanchezza”, viceversa occhio a pensare che un altro riesca a mettere insieme gli stessi risultati. È bene ricordare che il Milan ha una priorità molto più seria, quella dell’attaccante. Zirkzee costa un botto, ma resta l’obiettivo più concreto»