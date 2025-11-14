Biasin: «Il Milan bestia nera, l’Inter cerca rivincita. Un derby di alto livello»

Biasin ha detto la sua in vista di Inter-Milan, derby in programma domenica 23 novembre allo Stadio San Siro

Tra nove giorni sarà tempo di Inter-Milan, la stracittadina è il match di punta della dodicesima giornata del campionato di Serie A. Il clima si sta iniziando a scaldarsi già da questi giorni.

Fabrizio Biasin, noto giornalista di fede nerazzurra, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘è sempre derby’, dicendo la sua in vista di quella che sarà la super sfida in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45 a San Siro.

Milan bestia nera, l’Inter a caccia di rivincita

Ha parlato innanzitutto di rivincita, considerando che il Milan nella passata stagione è stata l’autentica bestia nera dei nerazzurri. In cinque sfide tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana infatti il Diavolo ne ha vinte tre, le altre due sono terminate in pareggio.

LE PAROLE – «Questo derby è importante per provare a prenderti una rivincita sul fatto che l’anno scorso il Milan è stata la tua bestia nera. Immagino per una volta un derby di alto livello».

Biasin ha poi parlato dei possibili rientri che avrà Massimiliano Allegri. Dopo Pulisic infatti sarò disponibile, salvo imprevisti, anche Adrien Rabiot.

LE PAROLE – «Se, come penso, il Milan di Allegri ritroverà i suoi giocatori più importanti, allora potrà mettere in difficoltà anche questa Inter che è in ottima salute».