Biasin incorona Pulisic: «È più che bravino, paga solo il non essere “personaggio”. Beato chi ce l’ha»

Biasin, noto giornalista, ha elogiato il grandissimo rendimento di Christian Pulisic: i numeri parlano per l’americano

Nell’ultimo editoriale per Tuttomercatoweb (TMW), Fabrizio Biasin ha analizzato il momento magico del Milan, soffermandosi sulla figura di Christian Pulisic. Mentre il calcio italiano si infiamma per i botta e risposta mediatici tra tecnici del calibro di Antonio Conte, Massimiliano Allegri e Cristian Chivu, il giornalista invita a guardare oltre il chiasso per riconoscere il valore assoluto della stella statunitense.

La difesa del “Capitan America” rossonero

Biasin critica aspramente lo scetticismo che ancora circonda il numero 11 del Milan, spesso sminuito nonostante numeri da capogiro:

Oltre i pregiudizi: «Balle che Pulisic non giocherebbe titolare nelle grandi squadre. È all’altezza di qualunque squadra del pianeta», ha tuonato Biasin, rispondendo indirettamente alle critiche di chi lo considera solo un buon giocatore ma non un fuoriclasse.

«Balle che Pulisic non giocherebbe titolare nelle grandi squadre. È all’altezza di qualunque squadra del pianeta», ha tuonato Biasin, rispondendo indirettamente alle critiche di chi lo considera solo un buon giocatore ma non un fuoriclasse. L’anti-personaggio: Secondo il giornalista, l’unico “limite” di Pulisic è la sua estrema normalità. In un’era che premia l’eccesso e la sovraesposizione social, la riservatezza dell’americano viene scambiata per mancanza di carisma, mentre per Biasin è un pregio raro.

Numeri da MVP nel 2025/26

Il rendimento in campo parla per lui. Pulisic è il vero trascinatore del Milan di Allegri in questa prima parte di stagione: