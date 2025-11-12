Biasin, analisi a sorpresa su Parma Milan: pareggio arrivato per colpa di un solo giocatore. L’affondo del giornalista

Biasin, noto giornalista, è convinto che il Milan abbia pareggiato a Parma solo a causa dell’errore di Estupinan sul primo gol

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb (TMW), ha analizzato il pareggio del Milan a Parma, invitando a smorzare i toni delle critiche.

Biasin riconosce che i rossoneri hanno «scioccamente perso due punti», ma sostiene che le analisi attuali sui presunti «limiti strutturali o organizzativi» siano esagerate, come «sempre» accade nel calcio.

Secondo il giornalista, il pareggio non è dovuto a difetti di sistema, ma piuttosto alla colpa di un singolo:

PAROLE – «È solo un’ipotesi, ma anche piuttosto credibile: Bastava sparare quel pallone a Parma Sud. Il primo tempo sarebbe terminato 0-2 e il Diavolo non si sarebbe lascito rimontare».

L’errore individuale di Estupinan è stato quindi l’elemento chiave che ha impedito al Milan di chiudere la partita e portare a casa la vittoria.