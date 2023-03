Beto Milan, l’agente: «I top club vedono cosa sta facendo»

Ai microfoni di SPORTITALIA è intervenuto Paulo Regula, agente di Beto, per parlare del suo bel momento ed anche delle voci di mercato

«Ha mantenuto un livello alto dopo l’infortunio della scorsa stagione. È tornato bene, recuperando la miglior forma pian piano, facendo gol e buone partite come quella di sabato. È un ragazzo che rimane sempre concentrato, focalizzato sugli obiettivi, lavora molto e merita tutto ciò che sta conquistando»

FUTURO – «Quello che Beto sta facendo lo vediamo tutti. Lo vediamo noi ed allo stesso modo lo vedono i top club. Il suo rendimento parla da sé e non è normale, dato il fatto come dicevo è arrivato in Italia da una realtà minore. È questo che suscita l’interesse dei grandi club, lo trovo normale»