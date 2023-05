🗣️ "We have three games to show who we are"

Coach Pioli ahead of #MilanSampdoria



🗣️ "Abbiamo tre partite per dimostrare chi siamo"

Così il Mister alla vigilia della sfida con i blucerchiati#SempreMilan

Brought to you by @play_eFootball pic.twitter.com/qt7L0EaHpc