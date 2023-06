Bertolini sul Mondiale: «Il nostro obiettivo è andare là e passare il girone». Ecco le parole del ct dell’Italia femminile

Milena Bertolini ha parlato ai microfoni di La 7 del Mondiale. Ecco le parole del ct dell’Italia femminile:

«Il nostro obiettivo è andare là e passare il girone, anche se passeranno solo le prime due e non anche le migliori terze, proponendo un bel gioco, un gioco piacevole che possa attrarre persone a vedere il nostro calcio. E poi si vedrà. Futuro? Ho sempre fatto l’allenatrice, ho avuto l’opportunità di essere la ct, e continuerò a farla. Poi si sa che la nostra vita è sempre incerta e lo sarà anche per me. Dipenderà da cosa faremo al mondiale dove speriamo, ripeto, di farlo bene»