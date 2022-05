Bertolini: «Europeo sarà un ulteriore step per crescere»

Nel corso del convegno “Il nostro domani ora” la CT della Nazionale italiana Bertolini ha parlato della crescita del calcio femminile

«La Federazione sta investendo molto nel Club Italia. Oltre alle Nazionali che hanno competizioni ufficiali come Under 19 e Under 17, sono state create Nazionali sperimentali importanti per la crescita delle ragazze, come Under 15, Under 16 e Under 23. Nazionali che permettono di poter fare un percorso, cosa che per esempio Ilaria Mauro e Sara Gama non hanno potuto fare. Ma sono Nazionali che permettono di fare esperienza per competere con le altre nazioni. Come Club Italia stiamo raccogliendo il frutto del lavoro. – continua Bertolini come riporta il sito della FIGC – Le Nazionali sono importanti, ma il percorso dipende dai club, perché è lì che le giocatrici si formano. E i risultati delle Nazionali sono frutto anche del lavoro dei club. In questo Europeo gli italiani ci devono sostenere e tifare, noi invece dobbiamo lavorare tanto: sarà un Europeo bello dal punto di vista della qualità del gioco e un’ulteriore occasione di crescita del calcio femminile. Dobbiamo andare lì preparandoci al meglio, facendo sacrifici, ma le ragazze lo sanno. Vedo in questa Nazionale una grande anima»