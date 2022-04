Bertolini: « Crescita movimento Femminile? Ecco cosa può favorirla»

Milena Bertolini è intervenuta in conferenza stampa alla vigilia del match dell’Italia Femminile contro la Lituania. Le sue parole

«Siamo contente di poter giocare in una città che ha una tradizione calcistica così importante – sono sicura che il pubblico ci darà una spinta in più: per qualificarci dovremo vincere tutte le partite, ma l’importante è che la squadra sia focalizzata sui 90’ contro la Lituania»

CRESCITA MOVIMENTO FEMMINILE – «Per favorire la crescita del movimento sarà fondamentale dare continuità al discorso iniziato nel 2019 – ha aggiunto la Ct – mi auguro che gli italiani continuino a seguirci con passione e a innamorarsi sempre di più di questa squadra e più in generale del calcio femminile. Siamo partititi in ritardo rispetto alle Nazionali più forti ma grazie al progetto avviato nel 2015 dalla Federazione negli ultimi anni le giovani calciatrici sono state messe in condizioni di esprimersi al meglio. La Nazionale Under 19 che sta facendo così bene ne è la dimostrazione: le calciatrici talentuose ci sono e stanno crescendo, ora bisogna avere il coraggio di farle giocare con continuità»