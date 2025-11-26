Bernardo Silva Milan, il sogno a parametro zero si accende: Romano svela la verità sulle trattative con i club italiani

Bernardo Silva Milan, Romano conferma la possibilità dell’addio al City: nessuna offerta ufficiale, ma i rossoneri osservano l’evolversi di un’occasione irripetibile

Il sogno di vedere un fuoriclasse assoluto come Bernardo Silva calcare i campi della Serie A continua a stuzzicare la fantasia dei tifosi e degli addetti ai lavori, alimentando suggestioni di mercato che sembravano impossibili fino a poco tempo fa. Il fantasista portoghese, colonna portante del Manchester City e tra i migliori giocatori al mondo nel suo ruolo, si sta avvicinando a un bivio fondamentale della sua carriera. Se in passato il suo nome era stato timidamente accostato anche al Milan, oggi lo scenario potrebbe cambiare radicalmente grazie a una situazione contrattuale che apre spiragli imprevisti per le big europee, rossoneri inclusi.

Bernardo Silva Milan, il punto di Fabrizio Romano

A fare chiarezza sulla posizione del talento lusitano è intervenuto l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che ha voluto precisare lo stato dell’arte riguardante i contatti con il nostro campionato. La sua analisi parte da una smentita sull’immediato, ma lascia aperta una porta enorme per il futuro prossimo:

LA SITUAZIONE ATTUALE – «Fino a questo momento Bernardo Silva non sta trattando con nessuna squadra italiana, ma oggi la sensazione che possa andar via dal Manchester City a zero esiste». Una frase che suona come un campanello d’allarme per i Citizens e come una musica celestiale per i direttori sportivi. La prospettiva di un addio a parametro zero cambia totalmente le carte in tavola: il Milan, sempre attento alle opportunità sostenibili ma di alto profilo internazionale, potrebbe tornare a monitorare la pista con estrema attenzione.

Ovviamente, la concorrenza sarà spietata. Un giocatore di tale calibro, libero da vincoli di cartellino, attirerà le attenzioni di ogni top club mondiale. Come sottolinea lo stesso Romano:

IL FUTURO – «Poi vedremo se sarà Italia o saranno opportunità all’estero, certamente sarà corteggiatissimo». Non c’è ancora nulla di deciso, ma la sensazione di un ciclo finito a Manchester è concreta. Se il Milan vorrà davvero provare il colpo del secolo, dovrà essere pronto a muoversi con tempismo e argomenti convincenti, sfidando le corazzate estere per regalare a Massimiliano Allegri un campione capace di spostare gli equilibri da solo.