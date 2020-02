Berlusconi: «Il ritorno di Ibra? Lasciamo perdere. Suso l’avrei tenuto»

Silvio Berlusconi ha parlato ieri anche di due temi legati al Milan: il ritorno di Ibra e la partenza di Jesus Suso

Intervenuto a margine della gara vinta 4-0 dal suo Monza contro il Lecco, Silvio Berlusconi ha così parlato del ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero e non solo: «Se mi convince il ritorno di Ibrahimovic al Milan? Lasciamo perdere e pensiamo al Monza…».

Intercettato da Calciomercat.com, l’ex patron ha bocciato in toto anche la partenza dello spagnolo Suso: «Mi dispiace, non doveva essere ceduto. Non l’ho saputo in tempo, altrimenti non ce lo saremmo fatto scappare».