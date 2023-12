Berlusconi anticipò tutti sulla Superlega: «Trasformiamo le coppe europee in questo modo...»

Ecco una vecchia dichiarazione dell’ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, il quale aveva anticipato tutti sulla Superlega

Dopo le notizie di oggi sulla Superlega e la decisione della Corte UE, il Corriere della Sera ripesca una vecchia intervista concessa da Silvio Berlusconi ai loro microfoni nel 1988. L’ex patron del Milan aveva anticipato tutti anni ed anni fa sull’idea di una competizione del genere.

LE PAROLE – «Nelle coppe europee prevale l’imponderabile. Dobbiamo trasformarle in un campionato continentale, con certezze gestionali ed economiche per le società. Andremmo a giocare sempre a Madrid, Barcellona e Lisbona, non in qualche paesino sperduto di provincia. Le formazioni di un certo livello, capaci di contare su vasto pubblico e incassi conseguenti, devono poter competere tra di loro. Poi eventualmente si può studiare una formula basata sui playoff. Anche la Serie A a 18 squadre va contro gli interessi del calcio. Con che spirito una provinciale può venire a giocare a San Siro? Al massimo per tenere lo 0-0».