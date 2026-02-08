Bergonzi e il paradosso San Siro: «Scandaloso un solo stadio per due club in una città come Milano»

Bergonzi definisce l’attuale situazione milanese: dopo l’inaugurazione dei Giochi 2026, il giornalista sottolinea l’urgenza di nuovi impianti

Lo Stadio Giuseppe Meazza ha ospitato la cerimonia di apertura dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, un evento globale che ha celebrato la bellezza della “Scala del Calcio” proprio mentre si prepara al suo definitivo addio. L’impianto, storica dimora dell’Inter e del Milan, verrà infatti abbattuto per fare spazio a una struttura più moderna e funzionale alle esigenze dei due club.

Sul tema è intervenuto Pier Bergonzi, vicedirettore della Gazzetta dello Sport e firma storica di Sport Week. Durante il podcast Tutti Convocati su Radio 24, il giornalista ha analizzato il destino del Meazza con parole molto chiare, riconoscendo il valore affettivo del tempio milanese. Tuttavia, Bergonzi non ha usato mezzi termini sulla necessità di evolversi. Secondo Bergonzi, la situazione attuale è ormai insostenibile per una metropoli europea.

Ecco le parole rilasciate da Pier Bergonzi sul futuro dell’impianto di San Siro:

«Non si può cancellare San Siro nella nostra memoria, poi che è giusto (e anche troppo tardi) per avere un nuovo stadio è un’altra cosa, è anche scandaloso che una città come Milano con due squadre così ne abbia solo uno di stadio».