Nuovo San Siro, spuntano due clamorose novità! Il punto di riferimento è l’impianto di quel top club. Ultime
Nuovo San Siro, nel mirino c’è lo stadio del Tottenham: spuntano due importantissimi novità. Ecco quali
Il futuro del calcio italiano passa per il nuovo San Siro, e i dettagli che emergono dal progetto firmato dai colossi internazionali Manica e Foster + Partners descrivono una vera e propria rivoluzione culturale e architettonica. L’obiettivo, come dichiarato da Maikel Oettle (Chief Commercial Officer del Milan), è chiaro: “Costruire uno dei migliori stadi d’Europa”.
Nuovo San Siro, il modello Londra e l’esperienza “Tunnel Club”
Il punto di riferimento assoluto per Inter e Milan resta il Tottenham Hotspur Stadium. Il dialogo tra le proprietà va avanti da anni e l’ispirazione si concretizzerà in una novità assoluta per l’Italia, riportata da Calciomercato.com:
- Il Tunnel Trasparente: Uno dei momenti più iconici, l’ingresso in campo, diventerà un’attrazione esclusiva. Gli iscritti al Tunnel Club (ospiti di suite e zone hospitality di lusso) potranno osservare i calciatori a pochi centimetri di distanza, separati solo da una parete di vetro. Niente interazioni, ma una prospettiva “immersiva” finora riservata solo alle telecamere.
- Capienza e Struttura: L’impianto ospiterà 71.500 spettatori distribuiti su due anelli. La forma non sarà più rettangolare come l’attuale Meazza, ma assumerà una linea ovalizzata.
- Addio alle Icone: Il nuovo design segnerà una rottura col passato. Le iconiche travi rosse che hanno caratterizzato il panorama milanese per decenni non verranno riproposte. Lo stadio sorgerà su un podio e avrà un tetto fisso (che non coprirà il terreno di gioco).
Una Cittadella dello Sport 365 giorni l’anno
Non sarà solo una “cattedrale” del calcio, ma un centro commerciale e di intrattenimento attivo ogni giorno. Il progetto prevede corridoi internazionali ricchi di negozi e ristoranti, seguendo il modello dei grandi impianti di Manchester City e Tottenham, per massimizzare i ricavi e l’ospitalità d’eccellenza.