Nuovo San Siro, spuntano due clamorose novità! Il punto di riferimento è l’impianto di quel top club. Ultime

Nuovo San Siro, nel mirino c’è lo stadio del Tottenham: spuntano due importantissimi novità. Ecco quali

Il futuro del calcio italiano passa per il nuovo San Siro, e i dettagli che emergono dal progetto firmato dai colossi internazionali Manica e Foster + Partners descrivono una vera e propria rivoluzione culturale e architettonica. L’obiettivo, come dichiarato da Maikel Oettle (Chief Commercial Officer del Milan), è chiaro: “Costruire uno dei migliori stadi d’Europa”.

Nuovo San Siro, il modello Londra e l’esperienza “Tunnel Club”

Il punto di riferimento assoluto per Inter e Milan resta il Tottenham Hotspur Stadium. Il dialogo tra le proprietà va avanti da anni e l’ispirazione si concretizzerà in una novità assoluta per l’Italia, riportata da Calciomercato.com:

Il Tunnel Trasparente: Uno dei momenti più iconici, l’ingresso in campo, diventerà un’attrazione esclusiva. Gli iscritti al Tunnel Club (ospiti di suite e zone hospitality di lusso) potranno osservare i calciatori a pochi centimetri di distanza, separati solo da una parete di vetro. Niente interazioni, ma una prospettiva “immersiva” finora riservata solo alle telecamere.

Uno dei momenti più iconici, l’ingresso in campo, diventerà un’attrazione esclusiva. Gli iscritti al (ospiti di suite e zone hospitality di lusso) potranno osservare i calciatori a pochi centimetri di distanza, separati solo da una parete di vetro. Niente interazioni, ma una prospettiva “immersiva” finora riservata solo alle telecamere. Capienza e Struttura: L’impianto ospiterà 71.500 spettatori distribuiti su due anelli. La forma non sarà più rettangolare come l’attuale Meazza, ma assumerà una linea ovalizzata .

L’impianto ospiterà distribuiti su due anelli. La forma non sarà più rettangolare come l’attuale Meazza, ma assumerà una linea . Addio alle Icone: Il nuovo design segnerà una rottura col passato. Le iconiche travi rosse che hanno caratterizzato il panorama milanese per decenni non verranno riproposte. Lo stadio sorgerà su un podio e avrà un tetto fisso (che non coprirà il terreno di gioco).

Una Cittadella dello Sport 365 giorni l’anno

Non sarà solo una “cattedrale” del calcio, ma un centro commerciale e di intrattenimento attivo ogni giorno. Il progetto prevede corridoi internazionali ricchi di negozi e ristoranti, seguendo il modello dei grandi impianti di Manchester City e Tottenham, per massimizzare i ricavi e l’ospitalità d’eccellenza.