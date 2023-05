Bergomi: «Il Milan ha avuto poco da chi è arrivato dal mercato». Le parole dell’ex calciatore e telecronista sulle critiche a Maldini

Beppe Bergomi ha parlato del Milan e delle critiche a Maldini durante l’evento benefico Aspria Charity Football all’Aspria Harbour Club. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«E’ come viviamo noi il calcio. L’anno scorso hanno esaltato il lavoro del Milan, ora quando i risultati non arrivano si evidenzia il fatto che il Milan ha avuto poco da chi è arrivato dal mercato. Però le idee erano giuste, prendere i giocatori che sono in ascesa è fondamentale secondo me. Sui giovani però tante volte devi avere la pazienza di aspettare. De Ketelaere ha fatto veramente fatica, ma non farei processi al Milan. Brucia perché il ko è arrivato contro l’Inter, ma dobbiamo considerare che è arrivato in semifinale di Champions League»