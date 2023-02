Bergomi: «Il Milan sta tornando quello di prima, si è ricompattato». Le parole dell’ex difensore neroazzurro sul cambio modulo

Beppe Bergomi, intervenuto come ogni domenica a Sky Calcio Club, ha parlato di Milan e del cambio modulo adottato da Pioli nel nuovo anno.

Ecco le sue parole: «Basta fare una rotazione e si ritorna al 4-2-3-1, ma c’è un difensore in più. ll Milan sta tornando quello di prima, si è ricompattato. Anche l’anno scorso la squadra di Pioli ha vinto per come difendeva e non per il gioco offensivo. Sta recuperando»