Bergomi sulla situazione in casa Milan: «È cambiato tutto dopo l’eliminazione. Derby? I rossoneri hanno tante motivazioni». Le parole dell’ex calciatore

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi prova a giocare d’anticipo il derby di domani tra Milan ed Inter.

SUL DERBY – «Il Milan due settimane fa sembrava tutto diverso, tutto è cambiato con l’eliminazione dall’Europa League. Io di derby ne ho giocati 44: la vinci quando rifiuti la sconfitta. Per l’Inter non è un’ossessione, la squadra vuole arrivare all’obiettivo e se sarà domani, nel derby in casa del Milan, meglio. Ma giocherà con la consapevolezza di aver fatto comunque un certo percorso. Il Milan ha tante motivazioni, quindi punto molto sull’aspetto del carattere».