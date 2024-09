Bergomi CRITICA l’Inter: «Non l’ho vista bene FISICAMENTE e MENTALMENTE, il Milan gli ha fatto sempre MALE con loro». Le parole

Bergomi al Club di Sky Sport ha criticato l’Inter dopo la sconfitta nel derby contro il Milan.

LE PAROLE – «L’Inter ha approcciato anche male. Se lo doveva aspettare dal Milan che ha sempre fatto bene all’inizio. L’Inter è andata in difficoltà a centrocampo, sulle preventive dovevano sempre correre dietro, la velcoità degli attaccanti del Milan gli ha fatto sempre male. Fisicamente non l’ho vista bene. Due partite di livello così vicine la squadra fa fatica a sostenerle mentalmente. Mercoledì ha sprecato tanto e oggi (ieri ndr) nel secondo tempo non ne aveva più».