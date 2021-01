Bergomi: «Contro il Benevento il Milan non avrebbe perso nemmeno in 9»

Beppe Bergomi ha rilasciato una lunga dichiarazione ieri sera dopo il match tra Benevento-Milan, ecco le sue parole

«Non mi devi convincere, ne parlo bene da tanto e non vorrei esagerare (ride, ndr). C’è grande entusiasmo, la gara contro il Benevento non la perdono neanche in nove. Ci credono dalla prima giornata. Mi sono piaciute le parole di Paolo Maldini prima del Derby: “Abbiamo costruito una squadra forte, ambiziosa, che non si pone limiti”. Vedo dei giocatori che sono dei top: Donnarumma, Kessie, Theo. E poi loro sono stati bravi a sfruttare la situazione che si è creata da febbraio/marzo. Da lì con una base solida, con Ibrahimovic che ha fatto crescere tutti gli altri, adesso hanno tutti la convinzione. Se si vedono i numeri, lo diceva oggi Lele Adani in telecronaca, Calabria che era un ragazzo in difficoltà è quello che vince più contrasti nel nostro campionato. Tutti sono cresciuti».