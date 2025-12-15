Bergomi analizza il paradosso del Milan: «Il problema è la struttura della squadra e vi spiego perchè»

Bergomi, ex difensore e noto opinionista, ha parlato del momento del Milan dopo il pareggio di San Siro contro il Sassuolo

Nel corso della puntata domenicale di Sky Sport – Il Club, l’ex difensore dell’Inter Giuseppe Bergomi ha analizzato le continue difficoltà del Milan di Massimiliano Allegri contro squadre sulla carta alla portata, come dimostrato dal recente pareggio col Sassuolo.

Secondo Bergomi, la radice del problema non è solo tattica, ma strutturale:

PAROLE – «Per me il problema è il modo in cui è strutturata la squadra. Ha attaccanti molto veloci che non riempiono l’area».

L’analisi di Bergomi evidenzia come l’organico attuale non sia ideale per le partite in cui il Milan è costretto a fare la partita e dominare territorialmente:

PAROLE – «Non è una squadra abituata a stare nella metà campo avversaria. Poi, non so, mi vengono in mente queste cose qua, come è strutturata la squadra».

Questa carenza strutturale – la mancanza di un vero finalizzatore e la difficoltà nel gioco posizionale – spiegherebbe il paradosso del Milan, forte con le big ma in difficoltà contro le piccole.