Beretta applaude la crescita di Bartesaghi. E su Gabbia… Le dichiarazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

La crescita dei talenti provenienti dalla cantera Rossonera è sempre motivo di orgoglio per il Milan. Mario Beretta, ex responsabile del settore giovanile del club, ha analizzato le evoluzioni del difensore Matteo Gabbia e del giovane terzino Davide Bartesaghi, in un’intervista concessa a Milan Vibes, evidenziando il valore di fare esperienza in campo per i giovani.

L’Esplosione Tecnica e Fisica di Bartesaghi

Parlando di Davide Bartesaghi, il promettente terzino che sta trovando spazio con la prima squadra, Beretta ne ha riconosciuto la maturazione: “Quando ero al Milan a fare il responsabile era un ragazzino, adesso è esploso fisicamente, in modo pazzesco e anche dal punto di vista tecnico tattico”.

L’ex dirigente ha voluto sottolineare l’importanza del minutaggio per i ragazzi, aspetto che Bartesaghi ha patito in passato: “i ragazzi vanno fatti giocare perché la forma l’acquisisci non solo in allenamento, ma anche giocando le partite”. Quest’anno, invece, la situazione è cambiata: Bartesaghi “si sta ritagliando molti più minuti… quindi sta mettendo in mostra quello che è realmente il suo valore“.

L’Esperienza e la Personalità di Gabbia

Altrettanto lusinghiero il giudizio su Matteo Gabbia, difensore centrale rientrato dal prestito con un bagaglio di esperienza fondamentale. Beretta si è detto contento del suo percorso: “Gabbia ha fatto un percorso non indifferente, uscì dalla Primavera e andò in Serie C alla Lucchese. Ha fatto le varie categorie, è andato all’estero”.

Questo percorso graduale e completo, secondo l’ex responsabile, ha ripagato: “È ritornato al Milan con più esperienza, con più personalità e naturalmente è migliorato sotto tutti gli aspetti”. L’attaccamento ai colori, dovuto al percorso nel settore giovanile, è un valore aggiunto che si riflette anche nelle convocazioni in Nazionale.

La Visione di Allegri e Tare sui Talenti Italiani

La valorizzazione di giocatori italiani e cresciuti in casa è un punto focale per l’attuale dirigenza del Diavolo. Il tecnico toscano Massimiliano Allegri sta gestendo la rosa con l’obiettivo di competere per lo Scudetto, ma anche di integrare i giovani meritevoli. Il nuovo Direttore Sportivo, l’ex dirigente albanese Igli Tare, con la sua strategia a lungo termine, continua a sostenere la crescita della Primavera e l’importanza di avere in squadra elementi di qualità come Gabbia e Bartesaghi, che garantiscono un forte senso di appartenenza al club di via Aldo Rossi.